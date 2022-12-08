Оккупанты отключили связь возле Кременной и Сватово из-за страха партизан, - Гайдай

"Тысячи мобилизованных резервистов стянули россияне на Кременском и Сватовском направления, кроме них там расположились "вагнеровцы", "кадыровцы" и десантура", - говорится в заявлении.

Глава Луганской области сообщил, что строительные материалы для оборонных сооружений в Старобельск везут сотнями грузовиков. Оккупанты рассчитывают на то, что после взятия Сватово ВСУ ослабеют.

"Связь по линии фронта либо плохая, либо вообще выключена оккупантами - они боятся украинских партизан", - добавил Гайдай.

Также глава Луганской области отметил, что с экипировкой сейчас у россиян значительные проблемы.