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Оккупанты похитили коммунальный транспорт в Херсоне и вывезли его в Крым, - Генштаб

Фото: войска РФ похитили коммунальный транспорт в Херсоне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности города Херсона, вывезены захватчиками во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также подтверждается информация по вывозу медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты также в последствии вывезли.

Ранее Буданов дал прогноз, когда украинские войска освободят Херсон. По его словам, операция по освобождению временно оккупированного города, скорее всего, продлится до конца ноября.

Также мы писали, что недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области. В Херсоне также закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.

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