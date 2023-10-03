Оккупанты используют сложные траектории "Шахедов", - Гуменюк

Российские оккупанты при воздушных атаках по территории Украины довольно часто используют сложные траектории направления барражирующих боеприпасов Shahed 131/136. Так враг надеется истощить силы и средства ПВО ВСУ.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

"Очень часто (военные РФ, - Ред.) используют сложные траектории направления ("Шахедов", - Ред.) именно для того, чтобы истощать Силы обороны", - отметила она.

Гуменюк обратила внимание, что и дроны-камикадзе, и ракеты противника пролетают через южные области Украины и начинают маневрировать.

"Возвращаясь к востоку, затем к западу, снова возвращаясь к югу. И таким образом они прокладывают сложные траектории, используя особенности ландшафта, русла рек, саму акваторию самого Черного моря, где низко идут над ним ("Шахеды", - Ред.), чтобы приглушить свой характерный звук", - рассказала она.

В этом контексте представитель Сил обороны юга Украины указала на успешную работу противовоздушной обороны по отражению атаки этой ночью и сбитию целей противника.

"И таким образом работа ПВО, как вот этой ночью, длилась три часа, но была достаточно результативна", - сказала Гуменюк.

Удар дронами и ракетами ночью 3 октября

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины с применением ударных беспилотников и ракет.

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, российские захватчики атаковали Украину 31 ударным дроном-камикадзе "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили 29 БПЛА и ракету противника.

Также военные уточнили, что вражеские дроны-камикадзе и ракету сбивали в небе над Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Все подробности ночного удара врага и последствия от падения обломков сбитых целей - в материале РБК-Украина.