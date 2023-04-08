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Оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонской области получить паспорт РФ

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 17:55
Оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонской области получить паспорт РФ Фото: Паспорта России заставляют получать жителей Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонской области получить российские паспорта. Людям обещают, что они получат государственные жилищные сертификаты в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает пытаться выполнить план по принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов. В частности, применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов - выдачу государственных жилищных сертификатов, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информационная кампания, которая была развернута вокруг данного процесса, подчеркивает, что херсонцы заключают соглашение для заселения в новые квартиры в других регионах РФ. Средняя сумма такого сертификата должна возмещать стоимость жилья в Ставрополе или Краснодаре.

"Заметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, поставленный перед коллаборантами РФ", - добавили в ЦНС.

Напомним, что российские спецслужбы продолжают изымать паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить их полеты из России.

Российские оккупанты усилили репрессии против гражданских, отказывающихся от паспорта России. Запустили "мобильные группы" по паспортизации.

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