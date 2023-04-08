Оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонской области получить паспорт РФ

Оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонской области получить российские паспорта. Людям обещают, что они получат государственные жилищные сертификаты в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает пытаться выполнить план по принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов. В частности, применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов - выдачу государственных жилищных сертификатов, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информационная кампания, которая была развернута вокруг данного процесса, подчеркивает, что херсонцы заключают соглашение для заселения в новые квартиры в других регионах РФ. Средняя сумма такого сертификата должна возмещать стоимость жилья в Ставрополе или Краснодаре.

"Заметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, поставленный перед коллаборантами РФ", - добавили в ЦНС.