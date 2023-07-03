Оккупанты открыли еще одно направление для наступления. Какие изменения на фронте за неделю

Восток

"На прошлой неделе по нескольким направлениям, в основном это Бахмутское, мы имели тактический успех. В частности, по населенным пунктам имели продвижение. Основные бои продолжались по Берховке и Клещиевке. Собственно и сейчас там продолжаются бои", - рассказала она.

Бахмут

Что касается флангов вокруг Бахмута, то по северному шли тяжелые бои, а по южному были тактические успехи и определенные продвижения.

"Но надо сказать, что враг оказывает очень сильное сопротивление. И то, с чем сталкиваются наши ВСУ - это очень жесткий поединок. И то, что враг не продвигается, а мы продвигаемся, говорит только о профессиональности, мужестве и силе наших военных", - добавила Маляр.

Как она отметила, наши военные имеют дело с тем, что противник подводит резервы.

"И если говорить о Бахмутском направлении, то враг подвел туда 2 полка десантно-штурмовых, усиливая собственные возможности. То есть противостояние очень серьезное", - добавила представитель Минобороны.

Новое направление наступления оккупантов

Как рассказала заместитель министра обороны, буквально в последние дни, в конце недели враг фактически открыл еще одно направление наступления - Сватовское.

"Там где находятся Серебрянские леса, были самые ожесточенные бои. Враг пытается прорваться, чтобы пройти к Лиману и фактически охвачены боями Невское, Дибровы и Белогоровка. Но врагу не удается реализовать свои планы", - констатировала она.

Марьинка и Авдеевка

Здесь действия врага направлены на то, чтобы взять под контроль населенные пункты.

"Но видим, что несколько месяцев ему это не удается", – говорит Маляр.

На востоке враг тоже ощутимо, вдвое увеличил обстрелы.

Количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое:

позапрошлая неделя 6457 обстрелов;

прошлая неделя 11753 обстрела.

Юг

На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселки, Старомайорское, имели успех.

"Фактически там мы можем говорить об увольнении около 28 кв. км на прошлой неделе. Там ожесточенные бои и этой фразой можно охарактеризовать всю ситуацию на востоке и юге прошлой недели", - констатировала она.

Кроме того, на юге ВСУ сталкиваются со сплошным заминированием и дистанционным заминированием. Враг там тоже подтягивает серьезные резервы.

Освобожденная территория через неделю

Восток

По словам Маляра, вместе с тем за прошедшую неделю освобожденная территория все-таки на востоке увеличена на 9 кв. км. И это фактически за счет улучшения наших позиций и положения.

Юг

За прошедшую неделю увеличены освободившиеся территории на 28,4 кв.км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 кв. км.

Потери РФ в Украине

На утро 3 июля ВСУ ликвидировали за сутки 600 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 230260 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Что касается прошлой недели, то оккупанты потеряли более 5 тысяч военных. При этом было уничтожено почти 500 единиц российской военной техники.