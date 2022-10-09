Оккупанты чувствуют давление. Гуменюк рассказала о натиске ВСУ на юге

"Активность наших войск смущает врага, они действительно растеряны, они чувствуют наше давление, они уступают, продвижение есть, оно медленное, но очень стабильно происходит, маленькими шагами мы все же двигаемся вперед", - рассказала Гуменюк.

Среди угроз для украинских населенных пунктов она выделила вражеские атаки с помощью дронов-камикадзе. Она отметила, что россияне начали использовать беспилотники в больших группах - по 5-9 единиц дронов одновременно. Гуменюк добавила, что дроны-камикадзе преимущественно направляют для ударов по объектам инфраструктуры для психологического эффекта - напряжения в обществе.

Журналист задал Гуменюк вопрос, повлиял ли обвал Крымского моста на боевые действия на юге.

"Впечатление такое, что не до атаки им сейчас, потому что атаки не увеличились, а вот упаковка вещей и вывоз семей активизировалась", - ответила она.