RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты "отбирают" выпускников школ для поступления в военные вузы России, - омбудсмен

Архивное фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированных территориях Украины россияне "отбирают" выпускников школ для обучения в военных вузах государства-агрессора. Это является нарушением Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, это в очередной раз свидетельствует о том, что РФ хочет сделать из украинских детей будущее поколение солдат, чтобы заставить воевать против своей родины. 

"Ведь в течение 10 лет россияне на временно оккупированных территориях Украины перевоспитывают наших детей, привлекают их к движению "Юнармия" и кадетским школам", - написал омбудсмен.

Он уточнил, что украинским детям агрессивно навязываются российские пропагандистские нарративы, чтобы изменить их самоидентификацию. 

Нарушения Женевской конвенции

Лубинец уточнил, что эти действия являются нарушением норм международного гуманитарного права, а в частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. 

"В рамках этой темы также напомню, что жители ВОТ подвергаются принудительной паспортизации и мобилизации. В ряды армии РФ фактически могут попасть 18-летние юноши, которые только что закончили среднюю школу", - добавил он.

Он призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав человека страной-террористом и осудить эти действия оккупантов.

Милитаризация детей в оккупации

Россияне в оккупации занимаются пропагандистской работой среди детей. Для этого проводится процесс русификации.

В прошлом году Лубинец заявлял, что россияне в оккупированной Евпатории открыли новый "лагерь", в котором будут обучать детей основам военной службы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине