RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ атаковали вражеские ПВО, - Генштаб

Фото: Оккупанты ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ атаковали вражеские ПВО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали две позиции средств противовоздушной обороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменное, Медвежье и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда;

на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка;

на Новопавловском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.

Напомним, что ВСУ отразили атаки врага возле Марьинки и Водяного.

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявлял что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.

Также США объявили о новом пакете помощи. В него вошли танки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине