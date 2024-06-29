Оккупанты ударили по жилому дому в поселке Херсонской области: есть пострадавшие

Около 23:00 28 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Камышаны Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом. Известно о двух пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Травмы получила женщина 49 лет. Также в результате обстрела пострадал 22-летний мужчина.
Обоих пострадавших доставили в больницу. Медики занимаются их обследованием.
Напомним, 22 июня российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участвовавшему в захвате и оккупации правобережья Херсонской области генералу Росгвардии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.