Оккупанты ударили по Запорожскому району "Шахедами", есть разрушения и раненые

По словам чиновника, это 58-летняя женщина и 30-летний мужчина, которые получили в результате вражеского обстрела Запорожского района.

Он также добавил, что медики оказали им всю необходимую помощь, и что от госпитализации пострадавшие отказались.

Начальник ОВА проинформировал, что российские оккупанты атаковали район ударными беспилотниками типа "Шахед".

Кроме двух пострадавших, известно, что в результате ударов в одном из сел Запорожской области был частично разрушен частный дом, а также были повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Кроме того, чиновник обнародовал фото с последствиями российской воздушной атаки 25 марта.

Добавим, под утро глава ОВА предупреждал жителей Запорожской области об угрозе вражеских атак с применением ударных беспилотников. Также он рассказал о работе ПВО в регионе на фоне дроновой атаки.

Вражеские беспилотные удары

Напомним, вчера вечером в Воздушных силах сообщили, что зафиксировали запуск со стороны росармии дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной атаки. Из-за угрозы "шахедных" ударов в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось о работе сил и средств противовоздушной обороны на фоне дроновых ударов в некоторых регионах, в частности в Киевской области, где были замечены ударные БПЛА противника.

Также стало известно, что Изюм Харьковской области подвергся массированным воздушным ударам с применением дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки в городе произошел пожар.