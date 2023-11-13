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Оккупанты ударили по центру Херсона: двое погибших, четверо раненых

Фото: оккупанты ударили по центру Херсона 13 ноября, двое погибших, четверо раненых (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 13 ноября ударили по центру Херсона. Два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"От полученных ранений погибли 62-летняя херсонка и 45-летний херсонец", – рассказал он.

 

Кроме того, в хирургическое отделение госпитализировали двоих мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у 64-летнего - ранения в районе живота.

"Также в больницу доставили 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - добавил глава ОВА.

Атаки Херсона

Российские войска нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне в понедельник, 13 ноября. Уничтожен автомобиль "скорой". Перед этим глава ОВА предупреждал, что Херсон находится под массированным огнем российской армии. Жителей попросили оставаться в укрытиях.

В этот же день, немного ранее РФ обстреляла предместье Херсона, атаковав гражданнский автомобиль, где находились мама с двухмесячным ребенком. Они как раз возвращались из больницы. Дедушка девочки погиб, мама - в тяжелом состоянии.

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Херсон