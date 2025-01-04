Оккупанты ударили по Сумской области "Шахедом" со шрапнелью

Он отметил, что захватчики атаковали населенный пункт Песчаное. "Шахед", который попал, был заряжен шрапнелью.

В результате атаки российских беспилотников повреждены пять домов в Песчаном. Сейчас там работает штаб по ликвидации последствий атаки.

Стоит отметить, что шрапнель - артиллерийский снаряд с поражающими элементами. Фактически это снаряд, который "начинен" пулями. Когда он разрывается, меньшие элементы разлетаются, поражая большую территорию.

Россияне не впервые атакуют Сумы и область дронами со шрапнелью. Подобный случай был зафиксирован в ноябре 2024 года.