ua en ru
Ср, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили по селу под Изюмом: есть жертва, среди раненых дети

Харьков, Среда 06 марта 2024 14:37
UA EN RU
Оккупанты ударили по селу под Изюмом: есть жертва, среди раненых дети Фото: оккупанты ударили по селу под Изюмом 6 марта, есть жертва и ранены дети (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ударили по Боровой Изюмского района Харьковской области 6 марта. Погиб мужчина, среди раненых - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительным данным, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них - трое детей", - рассказал он.

Также, по словам главы ОВА, из-под завалов спасли женщину и направили в больницу.

Кроме этого, в результате обстрелов возник пожар на территории дома, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.

Количество раненых возросло

В результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и уже 7 пострадавших, из них - трое несовершеннолетних.

В частности:

  • погиб гражданский 70-летний местный житель;
  • 73-летний гражданский с травмами от обломков;
  • 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести;
  • у 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс;
  • у трех юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера;
  • 18-летний парень получил обломочное ранение.

"Оказывается медпомощь всем пострадавшим. Ликвидация последствий продолжается", - констатировал Синегубов.

Обстрелы Боровой

Росссийские войска постоянно обстреливают село Боровая Изюмского района Харьковской области. В частности, накануне Нового года, российские террористы атаковали Боровую. Тогда три человека погибли.

Кроме того, российские войска октябре 2023 года также ударили по Боровой. В результате атаки были ранены четыре человека.

Напомним, Изюм и район были оккупированы Россией во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. 11 сентября 2022 года стало известно, что ВСУ контролируют центр города Изюм и подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Не только "Шахеды". В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки
Не только "Шахеды". В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации