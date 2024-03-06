Оккупанты ударили по селу под Изюмом: есть жертва, среди раненых дети
Оккупанты ударили по Боровой Изюмского района Харьковской области 6 марта. Погиб мужчина, среди раненых - трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"По предварительным данным, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них - трое детей", - рассказал он.
Также, по словам главы ОВА, из-под завалов спасли женщину и направили в больницу.
Кроме этого, в результате обстрелов возник пожар на территории дома, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.
Количество раненых возросло
В результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и уже 7 пострадавших, из них - трое несовершеннолетних.
В частности:
- погиб гражданский 70-летний местный житель;
- 73-летний гражданский с травмами от обломков;
- 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести;
- у 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс;
- у трех юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера;
- 18-летний парень получил обломочное ранение.
"Оказывается медпомощь всем пострадавшим. Ликвидация последствий продолжается", - констатировал Синегубов.
Обстрелы Боровой
Росссийские войска постоянно обстреливают село Боровая Изюмского района Харьковской области. В частности, накануне Нового года, российские террористы атаковали Боровую. Тогда три человека погибли.
Кроме того, российские войска октябре 2023 года также ударили по Боровой. В результате атаки были ранены четыре человека.
Напомним, Изюм и район были оккупированы Россией во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. 11 сентября 2022 года стало известно, что ВСУ контролируют центр города Изюм и подняли над зданием горсовета украинские флаги.
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