Оккупанты ударили по селу под Изюмом: есть жертва, среди раненых дети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительным данным, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них - трое детей", - рассказал он.

Также, по словам главы ОВА, из-под завалов спасли женщину и направили в больницу.

Кроме этого, в результате обстрелов возник пожар на территории дома, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.

Количество раненых возросло

В результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и уже 7 пострадавших, из них - трое несовершеннолетних.

В частности:

погиб гражданский 70-летний местный житель;

73-летний гражданский с травмами от обломков;

44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести;

у 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс;

у трех юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера;

18-летний парень получил обломочное ранение.

"Оказывается медпомощь всем пострадавшим. Ликвидация последствий продолжается", - констатировал Синегубов.

Обстрелы Боровой

Росссийские войска постоянно обстреливают село Боровая Изюмского района Харьковской области. В частности, накануне Нового года, российские террористы атаковали Боровую. Тогда три человека погибли.

Кроме того, российские войска октябре 2023 года также ударили по Боровой. В результате атаки были ранены четыре человека.

Напомним, Изюм и район были оккупированы Россией во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. 11 сентября 2022 года стало известно, что ВСУ контролируют центр города Изюм и подняли над зданием горсовета украинские флаги.