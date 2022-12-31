Оккупанты ударили ракетами по Краматорску: мэр рассказал детали

Во время массированной атаки на Украину в субботу, 31 декабря, Россия нанесла ракетный удар по Краматорску (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Александра Гончаренко.
"Ракетный удар по промышленной зоне Краматорска. По предварительной информации, обошлось без жертв", - рассказал он.
Мэр предупредил, что опасность не миновала и следует находиться в укрытиях.
Как сообщалось, 25 декабря российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Три вражеские ракеты попали по промышленной зоне города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.