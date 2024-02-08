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Россияне ударили по частным домам в Волчанске (фото)

Четверг 08 февраля 2024 20:15
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Россияне ударили по частным домам в Волчанске (фото) Иллюстративное фото: Россия обстреляла Волчанск 8 февраля (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталья Кава

Российские войска вечером четверга, 8 февраля, в очередной раз нанесли удар по городу Волчанск, Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Сегодня вечером российские войска совершили очередной обстрел по частному сектору города Волчанск Чугуевского района", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате попадания снарядов произошло возгорание крыши жилого дома на площади 120 кв.м.

К ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены спасатели ГСЧС и пожарные местной пожарной команды из поселка Вильча.

Фото: оккупанты ударили по частным домам в Волчанске (t.me/dsns_telegram)

Ситуация в Харьковской области

Напомним, недавно британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.

При этом местные власти и военные отмечают, что активные боевые действия в этом направлении продолжаются, но ВСУ сдерживают врага. Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что у России нет достаточно сил в Белгородской области, чтобы повторить наступление на Харьков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции в районе города Купянск 9 января.

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