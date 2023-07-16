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Оккупанты ударили по предприятию в Краматорске

Фото: оккупанты ударили по предприятию в Краматорске (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 16 июля обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате атаки повреждена техника одного из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

По его данным, армия РФ нанесла удар по промышленному предприятию в Краматорске.

"Повреждены производственные помещения и автомобили. К счастью - без пострадавших", - отметил Гончаренко.

Фото: оккупанты ударили по предприятию в Краматорске (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

По данным Донецкой ОВА, за минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли двое жителей Донецкой области.

Ситуация в Краматорске

Стоит отметить, что Краматорск находится близко к линии фронта в Донецкой области. Поэтому оккупанты практически ежедневно обстреливают населенный пункт и окрестности из тяжелого вооружения.

Так, 27 июня оккупанты ударили ракетами по кафе в Краматорске, где в тот момент находилось большое количество людей. В результате циничной атаки погибли 13 человек, среди них трое детей.

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