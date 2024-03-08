Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсонской области

Отмечается, что за прошедшие сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов области, а также Херсон. В городе повреждено здание театра и музея. Зафиксированы попадания в газопровод, предприятие, магазин, гаражные помещения и автомобили.

Из-за вражеских ударов в области были повреждены три многоэтажки и 12 частных домов.

"В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов в Херсонской области пострадали пять человек.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

Этой ночью в Херсонской области сбили два дрона-камикадзе типа "Шахед". Как известно, всего на юге Украины в ночь на 8 марта уничтожили 30 беспилотников.

В Одесской области было попадание в инфраструктурный объект. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали.