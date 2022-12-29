Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Харьковской области, есть жертвы

В Харьковской области зафиксированы "прилеты" по критической инфраструктуре. Вследствие атаки есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были нацелены на объекты нашей критической инфраструктуры. По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения", - написал он.
Синегубов подчеркнул, что госпитализированные находятся в среднем состоянии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области энергетики применили аварийное отключение света из-за ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
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