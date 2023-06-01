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Оккупанты ударили по Харькову: пострадала женщина

Фото: оккупанты ударили по Харькову 1 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове сегодня, 1 июня, раздались взрывы. Российские оккупанты ударили по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

Жители Харькова сообщили в соцсетях о нескольких мощных взрывах в городе. Глава ОВА заявил, что оккупанты атакуют Харьков и область. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Мэр Харькова позже подтвердил удар по городу.

"В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Терехов.

Два попадания

Глава области Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе Харькова. Профильные службы выехали на место.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Удары по предприятию

По словам мэра Харькова, оккупанты ударили по промышленному объекту. К счастью, пожар не возник, но есть разрушение.

"Из-под завалов спасли женщину - предварительно не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят", - сообщил Терехов.

Синегубов уточнил, что в результате обстрела пострадала 63-летняя женщина.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:10

Ситуация в Харькове

Российская армия с начала полномасштабной войны обстреливает Харьков, город часто страдает от ударов из-за своей близости к границе с РФ. Враг атакует город ракетами, часто зенитными С-300, летящими по баллистической траектории.

Кроме того, российские войска почти ежедневно обстреливают освобожденные осенью районы Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах Купянского района.

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