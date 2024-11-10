Оккупанты ударили по Харькову: что известно

Ночная атака врага

Вечером 9 ноября оккупанты обстреляли Харьков. Россияне применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Известно, что оккупанты ударили по Слободскому району города, "прилет" был на открытой местности. В результате атаки повреждены многоквартирные дома.

В ночь на 10 ноября россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов. Зафиксированы пуски 145 беспилотников.

ПВО работала в 13 областях Украины. Защитники уничтожили 62 дрона, еще 67 беспилотников локационно потеряны. 10 дронов вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

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