Оккупанты ударили по Харькову: в некоторых районах возможны перебои со светом и водой

Россияне ударили дронами по трем районам Харькова. Есть пострадавшие, перебои со светом и водой.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Оккупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова", - рассказал глава ОВА.
Как рассказал мэр, удар БПЛА пришелся на Холодногорский район.
"Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.
Также зафиксирован еще один удар, предварительно, БПЛА "Молния" в Шевченковском районе.
"По предварительной информации есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета пожар", - констатировал Терехов.
Позже Терехов опроверг наличие пострадавших из-за удара дрона в Шевченковском районе.
"В Шевченковском районе пострадали семь авто, информации о пострадавших не поступало", - констатировал он.
Третий удар по Киевскому району города.
"В настоящее время информации о пострадавших нет", - рассказал городской голова.
В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением.
"Наши специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу - будьте осторожны", - добавил глава города.
Российская армия постоянно обстреливает Харьков из Белгородской области. Как сообщалось, в Харькове прогремел взрыв 24 января. В тот день город находился под массированной атакой дронов РФ, фиксировался "прилет".
Кроме того, в последнее время оккупанты часто используют дроны "Молния" для ударов по Харькову. Например, 9 января российские оккупанты атаковали Харьков. Россияне ударили по городу дроном типа "Молния".
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