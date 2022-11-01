ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили фосфорными снарядами по жилому сектору в Бахмуте (видео)

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 01 ноября 2022 17:10
Оккупанты ударили фосфорными снарядами по жилому сектору в Бахмуте (видео) Фото: оккупанты ударили фосфорными снарядами по жилому сектору в Бахмуте (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска, применив фосфорные снаряды, нанесли удар по частному сектору одного из районов Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Прямо сейчас кацапня использует фосфорные боеприпасы по частному сектору одного из районов Бахмута", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что украинские пограничники смогли успешно отбить штурм российских оккупантов в Донецкой области и пополнить обменный фонд. В сети появилось видео.

Кроме того, сообщалось, что россияне разместили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) непосредственно на крыше районной больницы в Волновахской общине Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Обстріл Война в Украине
NEWS
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне