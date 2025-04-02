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Оккупанты ударили дроном "Молния" по многоэтажке в Харькове: пострадал ребенок

Иллюстративное фото: россияне ударили по Харькову дроном (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном. Он попал по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По словам Терехова, дрон "Молния" ударил по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Он попал по восьмому этажу, в доме повылетали стекла. 

"Есть предварительная информация о двух пострадавших, которые находились в квартире, по которой ударил беспилотник", - подчеркнул городской глава. 

Он уточнил, что у пострадавших осколочные ранения. Также из-за удара во дворе дома повреждены шесть авто. На месте атаки работают коммунальные службы и волонтеры. 

"Один из пострадавших - ребенок 10-ти лет", - рассказал Терехов. 

Обновлено 16:50

Терехов уточнил, что по состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших. 

Дрон "Молния"

Напомним, российские оккупанты только с прошлого года начали применять дроны "Молния" для ударов по Украине.

Как объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко, это очень примитивный FPV-дрон самолетного типа. Общая его стоимость составляет около 300 долларов.

Такой беспилотник имеет боевую часть весом от 1 до 3 килограмм, он неспособен пробить стену дома.

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