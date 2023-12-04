Оккупанты ударили по детсаду в Херсоне: один человек ранен (фото)

"Российская армия атаковала детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. Предварительно, пострадал один человек. Информация уточняется", - рассказал он.

Последствия обстрела детсада в Херсоне 4 декабря (t.me/olexandrprokudin)

Кроме того, по словам главы ОВА, в результате обстрела, произошедшего около 11:00, в здании повреждены стены, а также выбило окна.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Например, 19 ноября, в результате обстрела Херсона пострадали четверо взрослых и один ребенок. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Добавим, что российские войска часто выбирают целями для атак больницы и детские сады. Например, 30 ноября российская армия атаковала село Дарьевка Херсонской области. Под обстрел попали детсад и больница, четыре человека были ранены.