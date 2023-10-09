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Оккупанты ударили по библиотеке в Херсоне: есть раненый

Фото: оккупанты ударили по библиотеке в Херсоне 9 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 9 октября, российские войска устроили очередной обстрел Херсона, атаковав библиотеку. Один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадал горожанин", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли город в 10:30, ударив по одной из библиотек.

"Легкие ранения получил 55-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь", - добавили в администрации.

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают вернувшийся под контроль Украины в ноябре 2022 года Херсон.

Например, 7 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате этой атаки получила ранения местная жительница. До этого, 5 октября, оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеской атаки погибли два человека.

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Херсон