Оккупанты ударили авиабомбами по прифронтовому городу в Запорожской области, есть жертвы

"Три управляемые авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации", - сообщил он.

В результате удара от полученных травм погиб 48-летний мужчина.

При этом 32-летнего раненого оперативно доставили в медучреждение.

Орехов Запорожской области

Город с начала полномасштабного вторжения РФ находится на линии фронта. В 2022 году в окрестностях Орехова проходили бои между Вооруженными силами Украины и российскими захватчиками.

По данным ООН, сейчас в городе проживает около 6 тысяч человек.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Во время полномасштабной войны из Запорожской области выехали 280 тысяч человек. В настоящее время в части, которую контролирует Украина, проживает более полумиллиона человек.

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