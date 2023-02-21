Оккупанты вчера более 50 раз ударили по Херсонской области: есть разрушения и жертвы

Российские войска за прошедшие сутки 58 раз атаковали Херсон и область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, два мирных жителя погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

За прошедшие сутки в Херсоне и области из-за российских обстрелов погибли два человека.

Херсон оккупанты атаковали 6 раз, вследствие чего в городе повреждены жилые дома.

Населенные пункты области подверглись обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА, также по региону был нанесен ракетный удар.

Напомним, вчера сообщалось, что россияне атаковали одно из сел Херсонской области, применив фосфорные снаряды. Из-за обстрелов погибли трое гражданских, еще 8 человек получили ранения, в том числе трое детей, двое из которых остались сиротами.

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