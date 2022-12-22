Оккупанты вчера массированно обстреляли Херсон и область: есть разрушения и жертвы

Российские войска вчера 21 декабря около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Вследствие атак погиб один человек, еще шестеро гражданских ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
Для массированных атак россияне применили артиллерию, РСЗО, минометы и танки.
Под вражеским огнем вновь оказались жилые кварталы Херсона. Также оккупанты атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.
"Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
Напомним, российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Враг выпустил более 50 снарядов, вследствие чего ранен 8-летний ребенок.
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