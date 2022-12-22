RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вчера массированно обстреляли Херсон и область: есть разрушения и жертвы

Фото: оккупанты вчера массированно обстреляли Херсон и область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вчера 21 декабря около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Вследствие атак погиб один человек, еще шестеро гражданских ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Для массированных атак россияне применили артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

Под вражеским огнем вновь оказались жилые кварталы Херсона. Также оккупанты атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

"Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Напомним, российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Враг выпустил более 50 снарядов, вследствие чего ранен 8-летний ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в Украине