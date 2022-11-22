Оккупанты убили еще четырех гражданских в Донецкой области

Российские оккупационные войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли четыре человека, еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.