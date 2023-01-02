Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район: повреждены дома, возник пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Весь день враг не оставлял в покое Никопольский район. В общей сложности, было зафиксировано 3 обстрела. С 14 до 15 часов били по Марганецкой громаде "Градами" и из ствольной артиллерии. Разрушения уточняются", - отметил Лукашук.

По его словам, также оккупанты обстреляли Червоногригоровскую территориальную громаду. Загорелся один из жилых домов, спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без жертв. Всего от обстрела было повреждено 5 жилых домов.