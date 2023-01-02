Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район: повреждены дома, возник пожар

Российские войска сегодня, 2 января, трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Весь день враг не оставлял в покое Никопольский район. В общей сложности, было зафиксировано 3 обстрела. С 14 до 15 часов били по Марганецкой громаде "Градами" и из ствольной артиллерии. Разрушения уточняются", - отметил Лукашук.
По его словам, также оккупанты обстреляли Червоногригоровскую территориальную громаду. Загорелся один из жилых домов, спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без жертв. Всего от обстрела было повреждено 5 жилых домов.
Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.
Позже, ночью 1 января, оккупанты повредили в Никополе более десятка домов. По меньшей мере, повреждены 9 многоэтажных и 4 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, один автомобиль.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.