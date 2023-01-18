Оккупанты тотально принуждают украинцев к коллаборации, - глава Запорожской ОВА

Во временно оккупированных районах Запорожской области продолжают исчезать украинцы. Российские захватчики похищают заложников, которых в настоящее время насчитывается более 230 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Запорожской ОВА Александра Старуха телеканалу FREEDOM.

Он отметил, что во временно оккупированном Мелитополе россияне пытаются создать незаконные военные подразделения по типу так называемых "ЛДНР".

"Есть информация, что всех заставляют взять российский паспорт, если не берешь паспорт, ты не можешь работать, не можешь заниматься предпринимательской деятельностью, то есть принуждение к коллаборации стало тотальным соответственно. Поэтому никто не застрахован, на оккупированных территориях, в частности, от каких-либо последствий действий террористов. Абсолютно не застрахован, в частности, и быть мобилизованным", - подчеркнул Старух.

Однако самая большая опасность, по словам Старуха, это то, что людей продолжают похищать, брать в заложники.

"Более 230 человек еще "на подвалах", мучаются этими негодяями, их жизнь и здоровье под угрозой. К сожалению, не факт, что они выйдут оттуда живыми", - подытожил глава Запорожской ОВА.