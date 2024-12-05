Оккупанты тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра, - АТЕШ

По информации агента движения "АТЕШ", находящегося в составе 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ, двое российских солдат попали под удар украинского дрона, потеряли контроль над гидроциклом и утонули.

"Такие случаи в российских войсках не редкость. Причина - плохая или совсем отсутствующая подготовка и сложные условия местности, с которыми солдаты просто не способны справиться", - отметили партизаны.

Сообщается, что кроме технических сложностей моральный дух российских оккупантов находится на низком уровне. К тому же, как отмечают партизаны, часть солдат РФ направляется на острова в качестве наказания.

Движение "АТЕШ" сообщает, что деморализованные военные российских подразделений испытывают значительные трудности при выполнении операций, а подобные провалы еще больше снижают их боевую эффективность.

Также партизаны напомнили, что вся информация об активности российских войск передается Силам обороны Украины для усиления противодействия оккупантам.

Движение "АТЕШ"

Это партизанское движение действует на временно оккупированных территориях Украины, а также в самой России. Он был создан в 2022 году украинцами и крымскими татарами для противодействия российской агрессии и содействия освобождению оккупированных территорий.

Название движения происходит от крымскотатарского слова, что означает "огонь".

Движение занимается разведкой, саботажем, уничтожением военной техники и инфраструктуры оккупантов.

В организацию входят разные группы, включая гражданских, выполняющих задачи по агитации и передаче информации.

Кроме того, агенты АТЕШ часто интегрируются в российские военные подразделения, чтобы получить доступ к внутренней информации. Их деятельность охватывает широкие регионы – от Крыма до оккупированных районов Херсонской области и даже территории России.

Напомним, что партизаны движения сообщали о том, что узнали о хитрости россиян во время обустройства военных объектов в Крыму.