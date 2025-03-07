Оккупанты давят на Торецком и Покровском направлениях: какая ситуация на фронте

Сегодня украинские воины отражают две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении. Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Гранов.

На Купянском направлении враг штурмует позиции наших защитников неподалеку Загрызово, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз, вблизи Грековки, Торского и в направлениях Нового и Новомихайловки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Белогоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Орехово-Васильевки и Часового Яра, еще два боестолкновения уже завершились. Враг нанес авиаудар по Часовому Яру.

На Торецком направлении противник 13 раз атаковал неподалеку Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам управляемыми бомбами подверглись Торецк, Клебан-Бык и Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Алексеевка, Андреевка и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили девять атак, два боестолкновения - до сих пор продолжаются. Авиаударам подверглись Покровск и Зверево.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили две вражеские атаки вблизи Константинополя и Бурлацкого. Враг НАРами бил по Константинополю.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар по Железнодорожному.

В настоящее время наши войска отражают два вражеских штурма на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степное и Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили пять атак россиян, еще пять столкновений до сих пор продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 11 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 16 управляемых авиационных бомб и совершил 185 артиллерийских обстрелов.