Оккупанты давят под Часовым Яром и возле Авдеевки: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что Северная группировка войск РФ перебросила в зону ответственности не менее 50 тыс. российских военнослужащих в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

Войска РФ 1 мая продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские атаки юго-восточнее Купянска вблизи Ивановки, Кисловки и Котляровки; северо-западнее Сватово около Берестового и Стельмаховки; к западу от Сватово под Копанками; юго-западнее Сватово возле Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского; к западу от Кременной возле Тернов; к югу от Кременной возле Белогоровки и в районе Серебрянского леса.

Недавно ВСУ нанесли удары по российскому военному полигону примерно в 80 километрах по линии фронта в тылу оккупированной части Луганской области. Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, показывают, что ВСУ нанесли удар по российскому полигону юго-западнее Можняковки, вероятно, из четырех ATACMS. Как сообщается, в результате были ликвидированы 116 российских захватчиков.

Операция №2 - Донецкая область

На Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 1 мая продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Бои продолжались к востоку от Северска возле Верхнекаменского, юго-восточнее Северского возле Спорного и к югу от Северска возле Раздолевки.

Войска РФ недавно продвинулись к востоку от Часового Яра и на восточную окраину Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись через лесные массивы непосредственно к востоку от н.п. Часов Яр и дальше вдоль окрестностей микрорайона Канал.

Российские "военкоры" утверждали, что подразделения РФ якобы продвинулись вблизи Богдановки (к северо-востоку от Часового Яра), а также достигли восточного крайнего участка Северо-Донецко-Донбасского канала к югу от Часового Яра.

Российские блоггеры рассказывали, что есть сообщения о том, что ВСУ начали отступать из Клещиевки (юго-восточнее Часового Яра), хотя один военкор признал, что он еще не подтвердил эту информацию из собственных источников.

В ISW не нашли подтверждения ни одного из этих заявлений России, отмечается в отчете.

Бои продолжались северо-восточнее Часового Яра вблизи Богдановки; у микрорайонов Канал и Новый в восточном Временах Яра; юго-восточнее Часового Яра вблизи Клещиевки и Андреевки; и к югу от Часового Яра около Шумов и Нью-Йорка.

Войска РФ недавно продвинулись дальше северо-западнее Авдеевки и, как сообщается, достигли дополнительных успехов 1 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, показывают, что захватчики продвинулись к юго-западу и западу от Соловьева (к северо-западу от Авдеевки), а российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвигались дальше в районе Сокила (к западу от Соловьева и к северу) запад от Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ недавно якобы прорвали украинскую оборону к северо-востоку от Очеретиного (к северо-западу от Авдеевки) и действуют в южном Архангельском (к северо-востоку от Очеретиного и к северу от Авдеевки) в течение последних двух дней.

Бои также продолжались севернее Авдеевки у Калинового; северо-западнее Авдеевки у Прогресса, Новопокровского, Бердичи; к западу от Авдеевки в районе Семеновки, Уманского, Яснобродовки; и юго-западнее Авдеевки у Нетайлового.

Сообщается, что войска РФ якобы захватили Парасковьевку (юго-западнее Донецка) 1 мая, хотя подтвержденных достижений России западнее или юго-западнее города Донецка не было, указывается в отчете.

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска захватили Прасковьевку, хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что российские силы действуют в населенном пункте.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ также продвинулись в полях юго-западнее Новомихайловки (юго-западнее Донецка) и севернее Владимировки (юго-западнее Донецка)

Бои продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки, Парасковеевки и Водяного.

Российские войска недавно подтвердили наступление в районе границы Донецко-Запорожской области на фоне продолжавшихся в этом районе боевых действий 1 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, показывают, что российские войска продвинулись в южном Урожайном (южнее Великой Новоселки).

Российские милблогеры утверждали, что русские войска продвинулись у Урожайного (южнее Великой Новоселки) вдоль фронта в ширину почти четыре километра и глубиной 800 метров и что русские войска контролируют южное Урожайное.

Российский источник также утверждал, что российские войска продвинулись до 1,5 километров в ширину и 400 метров в глубину вблизи Новодонецкого (юго-восточнее Великой Новоселки), но ISW не наблюдало визуального подтверждения этого заявления.

Также продолжались бои у Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

1 мая продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Некоторые российские милблогеры утверждали, что российские войска полностью захватили Роботино после поднятия российского флага в населенном пункте, но другие российские источники утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в населенном пункте, что кадры с российским флагом не новые, и что российские войска отступили с их позиции. в Роботине после съемки кадра.

Российский милблогер утверждал, что восточное Роботино является спорной «серой зоной».

Позиционные боевые действия продолжались вблизи Роботино, Белогорья (к северо-востоку от Роботино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботино).

Позиционные бои продолжались на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок[62]. Сообщается, что вблизи Кринок действуют подразделения русской 810-й отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот)[63].

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 1 мая информировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 100 боевых столкновений .

В военном командовании также сообщали, что по состоянию на утро 1 мая общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составили уже около 469 840 солдат .