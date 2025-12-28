RU

Оккупанты давят, но без успеха: в ДШВ рассказали о боях за Покровск и Мирноград

Иллюстративное фото: в ДШВ рассказали о боях за Покровск и Мирноград (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска, а все попытки российских войск прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Из-за неудач на этом направлении оккупанты активизировали атаки на западных окраинах Покровска. Основной целью врага остается выход в район Гришино, однако все наступательные действия противника блокируются украинскими подразделениями.

В Мирнограде оперативная обстановка остается сложной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Силы обороны продолжают усиливать группировку для сдерживания давления с северо-восточного и южного направлений. Это стало возможным благодаря контролю над логистическим коридором в районе Светлого и Ровно.

 

В то же время противник прибегает к показательным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. В 7 корпусе ДШВ отмечают, что такие действия рассчитаны преимущественно на внутреннюю аудиторию РФ.

 

Война в УкраинеПокровскДонбассВСУ