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Оккупанты стягивают в направлении Запорожья технику, Мелитополь заполонили "Тигры", - мэр

Фото: в Мелитополе зафиксировали много вражеских "Тигров" (wikimedia_org)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска стягивают на Запорожское направление технику. В оккупированном Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам", - отмечает городской голова.

По его словам, 21 июля в Мелитополе на улице Героев Украины в сторону Запорожья уехала очередная колонна КамАЗов, а Мелитополь заполонили вражеские "Тигры".

При этом Федоров предупреждает, что за рулем часто бывают нетрезвые оккупанты, провоцирующие ДТП. Так, вчера бронеавтомобиль "Тигр" Росгвардии протаранил гражданский автомобиль по улице Александра Невского.

"По информации очевидцев, после этого росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом", - добавил мэр.

Фото: в Мелитополе российский "Тигр" протаранил авто (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Мелитополе

Напомним, Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны. Россияне превратили город в свой "центр командования".

Однако в последнее время в Мелитополе участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения. Например, 11 и 12 июля в Мелитополе и соседних селах слышали взрывы.

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