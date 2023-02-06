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Оккупанты стали чаще похищать сотрудников Запорожской АЭС, - мэр Энергодара

Фото: оккупанты стали чаще похищать сотрудников Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Энергодаре участились случаи похищений работников Запорожской АЭС, которые отказываются сотрудничать с россиянами.

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"За последнюю неделю участились случаи похищений работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома". Последние 2-3 дня таких случаев стало больше", - заявил Орлов.

По его словам, тех, кто не соглашается сотрудничать с оккупантами, не пускают на станцию. Подписали контракты менее тысячи человек. Потому захватчики ищут даже в соцсетях кандидатуры.

Мэр также проинформировал, что ЗАЭС сегодня подключена к энергосистеме Украины, но при этом не генерирует электрическую энергию, а потребляет ее.

"Ситуация в Энергодаре остается критической, потому что в городе фактически нет отопления, враг не дает запустить ни один из энергоблоков атомной станции. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды тоже нет. В домах 10-15 градусов. В городе остаются 15 тысяч жителей", - добавил Орлов.

Ранее мы писали, что оккупанты урезали зарплаты работникам ЗАЭС, которые подписали контракты с РФ. Зарплаты коллаборантов уменьшили почти вдвое - на 45%.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают моральное и психологическое давление на работников ЗАЭС.

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