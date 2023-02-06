Оккупанты стали чаще похищать сотрудников Запорожской АЭС, - мэр Энергодара

Во временно оккупированном Энергодаре участились случаи похищений работников Запорожской АЭС, которые отказываются сотрудничать с россиянами.
Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"За последнюю неделю участились случаи похищений работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома". Последние 2-3 дня таких случаев стало больше", - заявил Орлов.
По его словам, тех, кто не соглашается сотрудничать с оккупантами, не пускают на станцию. Подписали контракты менее тысячи человек. Потому захватчики ищут даже в соцсетях кандидатуры.
Мэр также проинформировал, что ЗАЭС сегодня подключена к энергосистеме Украины, но при этом не генерирует электрическую энергию, а потребляет ее.
"Ситуация в Энергодаре остается критической, потому что в городе фактически нет отопления, враг не дает запустить ни один из энергоблоков атомной станции. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды тоже нет. В домах 10-15 градусов. В городе остаются 15 тысяч жителей", - добавил Орлов.
Ранее мы писали, что оккупанты урезали зарплаты работникам ЗАЭС, которые подписали контракты с РФ. Зарплаты коллаборантов уменьшили почти вдвое - на 45%.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают моральное и психологическое давление на работников ЗАЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.