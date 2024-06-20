Оккупанты "Смерчем" ударили по селу под Константиновкой: много жертв и раненых

Российские войска сегодня, 20 июня, обстреляли село в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате этого погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Отмечается, что село Роскошное россияне обстреляли в 12:20 кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате этого погибли 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.
Скриншот: Роскошное (google.com/maps)
При этом еще четыре человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, среди пострадавших есть парень 14 лет.
В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.
Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.
Российские войска на регулярной основе наносят удары по городам и селам в Донецкой области из различного вида вооружений.
Сегодня ночью оккупанты запускали по Украине ракеты и дроны. В "Укрэнерго" сообщили, что из-за этого было повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.
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