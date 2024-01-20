Оккупанты сконцентрировались на Авдеевке и Новомихайловке, атакуют почти без техники, - ВСУ

Он отметил, что оккупанты не нанесли ни одного авиаудара за вчера, но совершили три ракетных удара из ЗРК С-300 по Донецкой области и продолжают активно применять артиллерию. Перед этим россияне неделю активно использовали авиацию.

По словам спикера, есть много причин, почему оккупанты уменьшили активность авиации. Среди них возможное обслуживание самолетов, проблемы с доставкой боеприпасов или погода.

Штупун добавил, что россияне акцентируют штурмовые действия на Авдеевке и Новомихайловке.

"Это на Марьинском направлении Новомихайловка. И в основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники", - сказал спикер.

За минувшие сутки российская армия совершила 592 артиллерийских обстрела на Таврическом направлении.

Бои за Авдеевку

Напомним, с начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но разведчик не назвал конкретные цифры.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.