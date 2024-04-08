Оккупанты сбросили КАБы на Белополье под Сумами: есть раненые

Удар по Сумам

Также российские кафиры сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура.

В ОВА уточнили, что последствия атаки российских оккупантов уточняются.

В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными и аккуратными, а также всегда уходить в укрытие во время воздушной тревоги.

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