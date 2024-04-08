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Оккупанты сбросили КАБы на Белополье под Сумами: есть раненые

Архивное фото: Оккупанты сбросили КАБы на Белополье (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 8 апреля, нанесла авиационный удар по центру Белополья в Сумской области.

"Враг нанес авиационный удар КАБами по центру города Белополье", - говорится в сообщении.

В областной администрации сообщили, что предварительно, есть раненые.

Скриншот: Белополье (google.com/maps)

"Последствия уточняются", - добавили в ОВА.

Удар по Сумам

Также российские кафиры сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура.

В ОВА уточнили, что последствия атаки российских оккупантов уточняются.

В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными и аккуратными, а также всегда уходить в укрытие во время воздушной тревоги.

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