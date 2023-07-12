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Оккупанты сбросили авиабомбу на село в Харьковской области: есть раненый

Фото: оккупанты сбросили авиабомбу на село Кучеровка Харьковской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстреливать села и города Харьковской области, в том числе используя и авиабомбы. Так, захватчики сбросили авиабомбу на село Кучеровка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В частности, в результате удара управляемой авиабомбой по с. Кучеривка Купянского района повреждены 4 частных дома.

"Ранение получил 74-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - добавил он.

По данным главы региона, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области.

Например, в селе Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горело складское помещение семян подсолнечника.

Атаки Украины с помощью авиабомб

Россия использует управляемые авиабомбы не только во время обстрелов Харьковской области, но и Херсонской, Донецкой и Запорожской. К примеру, в конце мая оккупанты сбросили на Нью-Йорк Донецкой области авиабомбу ФАБ-250, один человек получил ранения. Кроме того, во время сброса двух авиабомб на пункт выдачи гумпомощи в Орехове Запорожской области, 7 людей погибли, 13 получили ранения.

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