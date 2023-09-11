Оккупанты жалуются на нехватку БПЛА и угрожают дезертирством, - ISW

Так, диверсионно-разведывательная группа "Русич" опубликовала список различных проблем, которые, по ее утверждению, сохраняются на линии фронта. Боевики заявили, что дальность и точность российской контрбатарейной борьбы уступают украинским возможностям, и добавили, что оккупантам не хватает снарядов с лазерным наведением, а также БПЛА для их наведения.

Оккупанты также отметили, что российская РСЗО "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе, чем украинские системы HIMARS. Также отмечается, что российские войска не эвакуируют раненых и погибших из прифронтовых зон, и что отсутствие эвакуации побудило некоторых российских военнослужащих отказаться от выполнения боевых задач. Если ситуация не изменится, количество дезертиров существенно возрастет.

Ключевые выводы ISW: