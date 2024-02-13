Оккупанты ищут новую тактику для уничтожения энергосистемы, - эксперт

"После относительно тихих месяцев осени и зимы, когда только десятки раз под обстрелами была Кураховская ТЭС, все больше атак было направлено на инфраструктуру прифронтовых регионов. В конце января и начале февраля под ударом оказалась инфраструктура Укрэнерго на Днепропетровщине и как следствие было обесточивание потребителей в Кривом Роге. Рози. Одна из подстанций Укрэнерго на востоке была повреждена 6 февраля", - написал он.

Прокоп рассказал, что сейчас существенно участились случаи разрушения осколками линий передачи и распределения электроэнергии. В результате обесточиваются десятки тысяч абонентов.

Эксперт добавил, что в регионах, близких к линии фронта, есть дефицит генерации и соответствующие проблемы. Кроме того, проводить ремонты в этих регионах значительно сложнее, чем относительно мирных.

"Логика врага поняла - они искали новую тактику обстрела. И, очевидно, такой новой тактикой стало создавать серьезные проблемы для обеспечения углем. Для завершающейся нынешней зимы это фактически не создает угрозы. Но опять же стоит вопрос: а как будем проходить следующую зиму?" - подчеркнул Прокоп.

Из-за обстрелов прифронтовых энергообъектов может складываться ситуация, когда во многих регионах нет никаких проблем с электроснабжением, что будет создавать обманчивое чувство об отсутствии проблем в энергосистеме.

Кроме технических проблем, стоит ожидать новых враждебных ИПСО. Их любимая тактика - разделять и стравливать между собой. И вот если в прифронтовых регионах начнутся серьезные трудности с электроснабжением, а в других регионах их не будет, то стоит ожидать вбросов, направленных на попытку рассорить тыловые и прифронтовые регионы", - подытожил Прокоп.

Напомним, враг продолжает систематические атаки по энергетике. Сегодня оккупанты ударили по тепловой электростанции ДТЭК, в результате чего она остановила свою работу.

Также на днях россияне ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины, в результате чего в Павлоградском районе области были отключения потребителей.