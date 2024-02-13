ua en ru
Вт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ищут новую тактику для уничтожения энергосистемы, - эксперт

Вторник 13 февраля 2024 20:12
UA EN RU
Оккупанты ищут новую тактику для уничтожения энергосистемы, - эксперт Фото: оккупанты ищут новую тактику для уничтожения энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты ищут новую тактику обстрела энергетической системы и направили атаки на инфраструктуру прифронтовых регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"После относительно тихих месяцев осени и зимы, когда только десятки раз под обстрелами была Кураховская ТЭС, все больше атак было направлено на инфраструктуру прифронтовых регионов. В конце января и начале февраля под ударом оказалась инфраструктура Укрэнерго на Днепропетровщине и как следствие было обесточивание потребителей в Кривом Роге. Рози. Одна из подстанций Укрэнерго на востоке была повреждена 6 февраля", - написал он.

Прокоп рассказал, что сейчас существенно участились случаи разрушения осколками линий передачи и распределения электроэнергии. В результате обесточиваются десятки тысяч абонентов.

Эксперт добавил, что в регионах, близких к линии фронта, есть дефицит генерации и соответствующие проблемы. Кроме того, проводить ремонты в этих регионах значительно сложнее, чем относительно мирных.

"Логика врага поняла - они искали новую тактику обстрела. И, очевидно, такой новой тактикой стало создавать серьезные проблемы для обеспечения углем. Для завершающейся нынешней зимы это фактически не создает угрозы. Но опять же стоит вопрос: а как будем проходить следующую зиму?" - подчеркнул Прокоп.

Из-за обстрелов прифронтовых энергообъектов может складываться ситуация, когда во многих регионах нет никаких проблем с электроснабжением, что будет создавать обманчивое чувство об отсутствии проблем в энергосистеме.

Кроме технических проблем, стоит ожидать новых враждебных ИПСО. Их любимая тактика - разделять и стравливать между собой. И вот если в прифронтовых регионах начнутся серьезные трудности с электроснабжением, а в других регионах их не будет, то стоит ожидать вбросов, направленных на попытку рассорить тыловые и прифронтовые регионы", - подытожил Прокоп.

Напомним, враг продолжает систематические атаки по энергетике. Сегодня оккупанты ударили по тепловой электростанции ДТЭК, в результате чего она остановила свою работу.

Также на днях россияне ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины, в результате чего в Павлоградском районе области были отключения потребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Вторжение России в Украину
NEWS
Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших
Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших
DAILY
Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО