Оккупанты шантажируют отменой выплат на ребенка из-за отказа от паспорта РФ

В частности, россияне угрожают уменьшить выплаты на уход за ребенком в случае если последний не получил паспорт РФ. Речь идет о детях от 14 до 17 лет.

"При этом выплаты будут пересматриваться в сторону снижения вплоть до отмены начисления социальной помощи, если требование паспортизации будет проигнорировано", - говорится в сообщении.

В Центре объясняют, что фактически одинокую мать или отца ребенка шантажируют, чтобы заставить ребенка получить российское гражданство, подтверждением которого является паспорт РФ.

Насильственная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, и в частности детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на ВОТ оккупанты ввели правило, согласно которому подростки которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спорта. Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.