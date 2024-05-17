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Оккупанты рассказали о последствиях ночной атаки в Севастополе и введенных ограничениях

Фото: в оккупированном Севастополе вводят определенные ограничения после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Севастополе после ночной воздушной атаки, вероятно, с применением беспилотников, была приостановлена работа подстанции, и вводятся точечные отключения света. Также были отменены занятия в школах, заведениях среднего образования и детсадах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного гауляйтера Михаила Развозжаева.

По словам оккупационного "чиновника", специалисты "делают все возможное, чтобы полностью возобновить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это уходит больше времени - по предварительным оценкам, около суток".

"Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточно энергии. Соответственно, будут точечные отключения света", - говорит он.

Оккупационный гауляйтер Севастополя добавил, что о том, когда и в каких районах города будут отключать электричество - будут информировать коммунальные службы.

"В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах... Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы возобновить работу энергосистемы как можно быстрее. Информировать о ходе работ", - говорится в заявлении Развозжаева.

Ночная атака дронов в Крыму

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая и территории оккупированного Россией украинского полуострова прозвучала серия взрывов в Севастополе и Балаклаве, где также заявлялось о работе ПВО по беспилотникам.

Также позже стало известно о поражении подстанции "Севастополь", куда, как заявил гауляйтер Севастополя, упали обломки БПЛА.

Между тем в сети звучало предположение, что Балаклавская ТЭС могла быть объектом атаки. Позже стало известно, что в некоторых районах Севастополя исчез свет, а местные энергетики рассказали, в каких районах города и на каких улицах это произошло.

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