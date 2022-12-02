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Оккупанты начинают "эвакуацию" жителей Каховки

Фото: оккупанты начинают эвакуацию жителей Каховки (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты планируют начать "эвакуацию" маломобильных жителей Каховки с субботы, 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационную "Каховскую военно-гражданскую администрацию".

Так, сообщается, что уже завтра начнется "эвакуация" лежачих и маломобильных граждан с Каховки в один из пансионатов Генического района.

Отметим, что Генический район расположен возле админграницы с Крымом.

Напомним, россияне массово воруют у жителей Каховского района транспортные средства. Они также минируют инфраструктуру в городе.

Также сообщалось, что оккупанты вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки.

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