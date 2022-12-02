Оккупанты начинают "эвакуацию" жителей Каховки

Российские оккупанты планируют начать "эвакуацию" маломобильных жителей Каховки с субботы, 3 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационную "Каховскую военно-гражданскую администрацию".
Так, сообщается, что уже завтра начнется "эвакуация" лежачих и маломобильных граждан с Каховки в один из пансионатов Генического района.
Отметим, что Генический район расположен возле админграницы с Крымом.
Напомним, россияне массово воруют у жителей Каховского района транспортные средства. Они также минируют инфраструктуру в городе.
Также сообщалось, что оккупанты вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки.
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