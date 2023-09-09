Оккупанты размещают солдат в работающих гражданских объектах, - ЦНС

По данным ЦНС, на временно оккупированных южанах зафиксированы новые случаи размещения техники и личного состава в учебных заведениях, несмотря на начало учебного года.

Также раненых оккупанты заселяют в гражданские больницы, несмотря на находящихся на стационаре местных пациентов. В нескольких селах зафиксированы случаи размещения русских военных в церквях.

Напомним, оккупанты хоронят военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.

Официально оккупанты объясняют размещение военных на территорию школ как "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако по факту на свободных этажах размещаются боевые подразделения ВС РФ.

Россияне используют школы на оккупированных территориях

Отметим, что это уже не первый раз, когда оккупанты прикрываются гражданским населением, нарушая правила ведения войны и Международное гуманитарное право.

Так, захватчики используют школу в Михайловке Запорожской области как свой лагерь. Там разместилось около 100 солдат.

Кроме того, россияне оборудовали госпиталь в поселке Розовка Запорожской области, ведь они продолжают нести тяжелые потери.

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