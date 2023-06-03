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Оккупанты разворовывают государственные агропредприятия в Херсонской области, - ЦНС

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Херсонская область, Суббота 03 июня 2023 18:13
Оккупанты разворовывают государственные агропредприятия в Херсонской области, - ЦНС Фото: оккупанты продолжают разворовывать государственное имущество (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне продолжают разворовывать государственные агропредприятия на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Оккупанты вывозят в оккупированный Крым сельскохозяйственную технику из государственных предприятий аграрной промышленности, которые были похищены на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Для перевозки похищенного имущества, такого, как: тракторы или комбайны оккупанты используют военную технику.

Мы также сообщали, что похожая ситуация и в Запорожской области. Там российские оккупанты продолжают под предлогом "эвакуации" вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов.

Оккупация Херсонской области

Напомним, российские войска оккупировали Херсонскую область в первые недели войны. Украинским защитникам удалось освободить правобережную часть региона от врага только в конце осени 2022 года.

При этом левобережье Херсонской области еще остается под контролем РФ. Оттуда россияне постоянно обстреливают населенные пункты правобережья, в результате чего гибнут мирные жители.

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