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Оккупанты не допустили представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы

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Понедельник 19 июня 2023 03:31
Оккупанты не допустили представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы Фото: оккупанты не пустили представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы (t.me/Tsaplienko)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты отказали ООН в предоставлении доступа к районам левобережья Херсонской области, которые пострадали при подрыве Каховской ГЭС.

Об этом заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международной организации.

В связи с этим Браун призвала российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются", - заявила гуманитарный координатор ООН.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня оккупанты совершили одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - подрыв Каховской ГЭС. В результате были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

По последним данным, в результате подрыва российскими войсками Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 17 человек.

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ООН Каховская ГЭС окупанти
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