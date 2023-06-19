Оккупанты не допустили представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы

Оккупанты отказали ООН в предоставлении доступа к районам левобережья Херсонской области, которые пострадали при подрыве Каховской ГЭС.

Об этом заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международной организации.

В связи с этим Браун призвала российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются", - заявила гуманитарный координатор ООН.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня оккупанты совершили одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - подрыв Каховской ГЭС. В результате были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

По последним данным, в результате подрыва российскими войсками Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 17 человек.